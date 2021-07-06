Российский стартап Illusion создал технологию, позволяющую ощущать запахи при просмотре фильма.

Устройство, получившее название Illusion Aroma, является блоком с картриджами, содержащими ароматические вещества. Данные блоки можно будет менять. Для того, чтобы запахи распылялись согласно сюжету фильма, необходимо будет создавать дорожку запахов – так же, как и звуковую дорожку.

Система имеет 28 картриджей с запахами. Большинство новых ароматов планируется создать при помощи смешивания. Отмечается, что наиболее часто в фильмах имеются запахи выпечки и кофе.

Стоимость устройства составит около 50 тысяч рублей, но чтобы закончить разработку и начать производство, компании необходимо ещё около 40 миллионов рублей. Половину этой суммы обеспечит Национальная технологическая инициатива, остальное планируется получить от инвесторов.

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