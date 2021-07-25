Российские археологи выяснили, чем питались собаки, которые жили на территории современной Смоленской области в каменном веке.

Для этого специалисты провели анализ обнаруженных на этой территории фекалий. Так, в 1972 году здесь было найдено древнее поселение Сертея II, где нашли свайные жилища позднего неолита, различные артефакты, а также копролиты.

Как отмечается, исследование фекалий способно дать представление не только о диете отдельного существа, но и рассказать о флоре и фауне региона. Кроме того, это позволяет понять, какой здесь был климат во времена жизни этого существа и чем занималось местное население.

К примеру, анализ фекалий собак каменного века дал понять, что они питались сырой рыбой, а также объедками со стола человека. Установить это помогли обнаружены в фекалиях следы паразитов.

Недавно учёные при помощи исследования копролитов майя сумели проследить вымирание населения древнего города Ицан. Это поселение было расположено на территории нынешней Гватемалы.