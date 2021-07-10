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Совместная пресс-конференция президента Гитана Науседы и премьер-министра Испании Педро Санчеса на литовской авиабазе НАТО в Шяуляе была приостановлена по причине того, что истребителям, один из которых как раз служил «фоном» для официального мероприятия, пришлось срочно вылететь на перехват самолетов ВКС России. Как сообщает литовский портал LRytas, Науседе пришлось прервать свое выступление, а в эфире (в том числе CNN) показали ошеломленных политиков, наблюдающих, как летчики-истребители бежали к самолету, расположенному позади них, и забирались внутрь.

«Два истребителя НАТО Eurofighter взлетели для опознания двух самолетов, летевших над Балтийским морем из Калининграда. Были опознаны два российских истребителя Су-24, направлявшихся на северо-восток, которые не представили план полета, у них не были включены транспондеры и они не вступали в контакт с авиадиспетчерами», – сообщили позднее о произошедшем официальные представители НАТО.

«Путин испортил вечеринку: публичное выступление лидеров Испании и Литвы прервала российская авиация», – такого рода заголовки появились в англоязычных СМИ. Испанское издание El Pais упорно намекало, что это могла быть спланированная акция российских ВВС, тем более что за предыдущие 18 дней подобных инцидентов не было. Хотя в целом активность российской военной авиации на Балтике, особенно между эксклавом Калининградской области и самой Россией, отнюдь не редкость. По данным НАТО, в среднем перехваты российских самолетов в районе Балтийского моря осуществляются 2-3 раза в неделю.

В публикации The Drive уточняется, что миссия «воздушной полиции» осуществляется с тех пор, как в 2004 году в НАТО вступили страны Прибалтики, поскольку ни одна из них не имеет собственных истребителей. Ротация самолетов НАТО дает странам Балтии возможность отслеживать и контролировать свое воздушное пространство. Большинство реальных миссий включают перехват и идентификацию российских военных самолетов, которые не соответствуют международным правилам полетов: например, совершают полет без передачи кода транспондера для указания своего местоположения и высоты, не дают надлежаще предоставленного плана полета или не поддерживают связь с центрами управления воздушным движением. Все это представляет потенциальную опасность для гражданских авиалайнеров.

Хотя в НАТО признают, что российские ВКС, пролетающие над Балтийским морем между материковой частью России и Калининградом, не вторгаются в воздушное пространство стран Балтии, The Drive считает: весьма вероятно, что столкновения между Россией и НАТО в Балтийском регионе продолжатся в ближайшие дни, поскольку сейчас идет подготовка к параду в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в конце этого месяца.

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