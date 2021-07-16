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Военная база ВМФ РФ в Судане станет доказательством того, что Россия вернулась на мировую геополитичнскую арену в качестве великой державы, считает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Запад пытается надавить на Хартум, чтобы он отказался от договоренностей с Россией. Однако, если базу не построят, то пострадает не только репутация РФ, но и суверенитет Судана.

«Для западных конкурентов присутствие России в Африке – это головная боль, которую они никак не ожидали вновь получить: фактически, РФ доказывает таким образом статус великой державы и возвращается в те традиционные регионы, с которыми вел взаимодействие СССР», — заявил он.

Комиссар Яррик напомнил, что руководство Судана однозначно настроено на продолжение сотрудничества с Россией. Не так давно глава суданского МИДа Марьям аль-Махди выступала за начало ратификации договора с РФ.

«В Хартуме эту двойственную ситуацию понимают не хуже. Недавно глава суданского МИДа Марьям аль-Махди заявила, что очень надеется на скорую ратификацию договора о пункте ВМФ России. И ее надежды можно понять: Судан ведет самостоятельную политику и позиционирует себя как независимый и суверенный государственный проект – в противовес политике неоколониализма Запада», — написал Комиссар Яррик.

По его словам, сейчас Судану необходим такой союзник как Россия, который сможет поддержать политическую независимость африканской страны от Запада.

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