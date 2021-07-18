Российские инструкторы консультируют таможенников Центральноафриканской Республики в области безопасности границ.

Заместитель генерального директора главного таможенного управления Даниэль Нгереми поблагодарил российских инструкторов за помощь в борьбе с контрабандой на границе республики. Он рассказал о взаимодействии специалистов из России и центральноафриканских таможенников. Нгереми напомнил, что между министерством финансов и бюджета ЦАР и российской стороной заключено соглашение по обмену опытом в области безопасности государственных границ.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором российские инструкторы осматривают грузы миротворческой миссии ООН (МИНУСКА). Нгереми пояснил, что россияне, которых на Западе называют «ЧВК Вагнера», не проверяют грузы самостоятельно. Они консультируют таможенников ЦАР относительно способов досмотра грузов и документов.

Сотрудники МИНУСКА неоднократно превышали норму провозимого груза, что приводит к повреждению дорожного покрытия республики, напомнил Нгереми. Также «голубые каски» регулярно пытаются избежать отплаты таможенных пошлин. Недавно миротворцы получили штраф в миллион долларов за незадекларированные автомобильные запчасти.