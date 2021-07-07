читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Главред», ссылаясь на материалы Obozrevatel, рассказало об уловках, которые используют продавцы для обмана своих покупателей.

Одним из самых популярных способов является добавление лишнего товара в чек. Так, некоторые кассиры хотят сами что-то себе взять, но платить за покупку не хотят и потому добавляют этот товар покупателю.

Кроме того, кассиры меняют купюры на другой номинал. К примеру, это происходит, когда покупатель даёт кассиру купюру одного номинала, а кассир даёт сдачу с меньшей суммы, утверждая, что купюра была другой. Поэтому всегда стоит проверять сдачу.

В крупных торговых сетях кассиры могут недодать сдачу в размере менее рубля, заявив, что нет мелких монет. Покупатель на столь малую сумму обычно не обращает внимания, но за месяц со всех покупателей наберётся немалая сумма.

Другим распространённым способом обмана являются цены на товары – на полке и на кассе они различаются. В этом случае нужно требовать продать товар по цене, указанной на полке.

Отмечается, что наиболее часто кассиры обманывают людей, находящихся в нетрезвом состоянии и говорящих по телефону.

Недавно россиянам перечислили способы мошенничества с банковскими картами. В частности, рекомендуется не пользоваться банкоматом, если он зависает и перезагружается.

Вам может понравиться

Польша подозревает Россию в подготовке планов по вторжению в страну

Ярослав Качиньский, председатель фракции «Право и справедливость», занимающей лидирующую позицию в Польше, обвинил РФ в подготовке плана по нападению на страну. Согласно его словам, на существование подобных планов намекают недавние

Евросоюз потребовал от Белоруссии немедленно освободить Бабарико

В Евросоюзе заявили, что приговор Виктору Бабарико является несправедливым. Бабарико, как отмечается, ранее пытался участвовать в выборах президента Белоруссии. Как указывается в заявлении Службы внешних связей ЕС, Бабарико несправедливо осудили
  • Анна
  • 06.07.2021
  • читать 1 минуту

Илон Маск признал, что разрабатывать беспилотные автомобили является сложной задачей

Глава компании Tesla Илон Маск признал, что создание беспилотных автомобилей является непростой задачей, которую он недооценил. Сообщение со своим признанием Маск опубликовал на своей странице в Twitter. По его словам,
  • Анна
  • 06.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | город Мытищи: погода, 7 июля – ясно, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 июля – ясно, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 7 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Подольск: погода, 7 июля – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 7 июля – переменная облачность, до 27 °C |