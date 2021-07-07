Издание «Главред», ссылаясь на материалы Obozrevatel, рассказало об уловках, которые используют продавцы для обмана своих покупателей.

Одним из самых популярных способов является добавление лишнего товара в чек. Так, некоторые кассиры хотят сами что-то себе взять, но платить за покупку не хотят и потому добавляют этот товар покупателю.

Кроме того, кассиры меняют купюры на другой номинал. К примеру, это происходит, когда покупатель даёт кассиру купюру одного номинала, а кассир даёт сдачу с меньшей суммы, утверждая, что купюра была другой. Поэтому всегда стоит проверять сдачу.

В крупных торговых сетях кассиры могут недодать сдачу в размере менее рубля, заявив, что нет мелких монет. Покупатель на столь малую сумму обычно не обращает внимания, но за месяц со всех покупателей наберётся немалая сумма.

Другим распространённым способом обмана являются цены на товары – на полке и на кассе они различаются. В этом случае нужно требовать продать товар по цене, указанной на полке.

Отмечается, что наиболее часто кассиры обманывают людей, находящихся в нетрезвом состоянии и говорящих по телефону.

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