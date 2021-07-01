Соединенные Штаты вместе с Украиной сфальсифицировали данные о появлении американского эсминца USS Ross у Крымского полуострова, чтобы спровоцировать Россию. В качестве доказательства они предъявили данные бесплатного ресурса Marinetraffic, который осуществляет мониторинг движения судов. Такая провокация выглядит просто смешно.

Военный эксперт Михаил Ходарёнок отмечает, что пограничные службы РФ не зафиксировали нарушений границы территориальных вод. Кроме того, есть видеозаписи из одесского порта, на которых видно, что эсминец не выходил за его пределы.

По словам эксперта, в этой провокации явственно просматривается рука Украины. Только она может черпать разведывательные данные из бесплатных источников в Сети, не имея какой-либо альтернативы. И судит по себе остальные страны. У России же разведка поставлена на самом высоком уровне, поэтому все данные, поступающие непонятно откуда, тщательно проверяются. И такие примитивные провокации просто не имеют шансов на успех.