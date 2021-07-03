Эсминец Ross и сопровождающие его на учениях «Морской бриз» украинские корабли подверглись атаке российских комплексов РЭБ, пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации ссылаются на экспертов Пентагона, которые подтверждают воздействие на корабли средств радиоэлектронной борьбы.

По их мнению, Россия атаковала корабли, чтобы вывести из строя навигационное оборудование. В такой ситуации вполне могла возникнуть неразбериха, в ходе которой либо американский эсминец, либо украинские катера открыли бы огонь.

РЭБ-удар стал достойным ответом на провокацию НАТО с британским эсминцем Defender. В этом инциденте Россия также оказалась на высоте – она выдворила корабль из своих территориальных вод, используя для этой цели фронтовой бомбардировщик Су-24 и два корабля Береговой охраны. Предупредительного бомбометания и стрельбы оказалось достаточно, что заставить эсминец ретироваться.