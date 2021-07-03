читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эсминец Ross и сопровождающие его на учениях «Морской бриз» украинские корабли подверглись атаке российских комплексов РЭБ, пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации ссылаются на экспертов Пентагона, которые подтверждают воздействие на корабли средств радиоэлектронной борьбы.

По их мнению, Россия атаковала корабли, чтобы вывести из строя навигационное оборудование. В такой ситуации вполне могла возникнуть неразбериха, в ходе которой либо американский эсминец, либо украинские катера открыли бы огонь.

РЭБ-удар стал достойным ответом на провокацию НАТО с британским эсминцем Defender. В этом инциденте Россия также оказалась на высоте – она выдворила корабль из своих территориальных вод, используя для этой цели фронтовой бомбардировщик Су-24 и два корабля Береговой охраны. Предупредительного бомбометания и стрельбы оказалось достаточно, что заставить эсминец ретироваться.

Вам может понравиться

Британские СМИ восхитились словами Симоньян об инциденте с эсминцем Defender

Британские СМИ пришли в восторг от заявления главы RT Маргариты Симоньян о вежливости российских пограничников. Известный таблоид The Mirror даже вынес ее высказывание в заголовок. «Мы подтвердили свое звание вежливых

Неизвестный комплекс ПВО обратил в бегство истребитель F-35 в Средиземноморье

В район российских учений в Средиземном море периодически заглядывают американские истребители пятого поколения F-35B, которые базируются на палубе британского авианосца «Королева Елизавета». Очередной такой визитер был вынужден спасаться бегством, так

Жителя Коломны обвиняют в истязании семилетней дочери

В Коломне подозревают 34-летнего местного жителя в жестоком истязании семилетней дочери. Согласно имеющейся информации, мать девочки была осуждена на 8-месячный срок по статье за наркотики и освободилась она только недавно.
  • Анна
  • 02.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – переменная облачность, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 23 °C | Королев: погода, 3 июля – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 3 июля – переменная облачность, до 21 °C |