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Корпорация «Росатом» рассказала о тестировании нового пути вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ).

Этот путь пролегал в обход Украины. Так, согласно имеющейся информации, пилотный вывоз ОЯТ состоялся в прошлом году из Болгарии (АЭС «Козлодуй») через порт «Кавказ». Отмечается, что вывоз был осуществлён в качестве отработки новых маршрутов, были также задействованы пограничная служба ФСБ России и Военно-морской флот.

«Козлодуй» является единственной в Болгарии АЭС, она приступила к работе ещё в 1976 году. В настоящее время из имеющихся шести блоков работают два, которые были модернизированы в 2002 и 2006 годах. При этом власти страны при помощи «Росатома» собираются построить седьмой реактор вместо достройки новой АЭС «Белене».

Недавно мы сообщали о том, что в России разрабатывают новейший способ переработки ядерного топлива. Он позволит не допустить аварий на АЭС.

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