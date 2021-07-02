Ассоциация дорожников «Росасфальт» требует ужесточить правила использования автомобильных шин с шипами.

Как указывается, шипованная резина сильно вредит дорожному покрытию, из-за чего ремонтники терпят убытки. При этом в последнее время стоимость бетона повышается. В итоге, из-за повреждённого дорожного покрытия, необходимо практически каждый год ремонтировать дороги.

В Ассоциации предлагают разрешить передвигаться на шипованной резине в зимнее время со скоростью не более 80 км/час за городом и не более 60 км/час в городе. За использование шипованной резины летом хотят выписывать штрафы в размере двух тысяч рублей. На данный момент инициатива не нашла поддержки.

В настоящее время водителей могут оштрафовать за перемещение в летнее время на шипованной резине или использование летней резины в зимнее время. При этом можно передвигаться летом на зимней резине, если она не имеет шипов.

Недавно юрист рассказал о ситуациях, при которых водители могут получить штрафы за видеорегистраторы. Отмечается, что установка видеорегистратора не предусматривает штраф, однако есть и исключение.