Можно ли объективно оценить эффективность инвестиций в маркетинг? Узнать, какие рекламные каналы действительно приводят в компанию покупателей, а какие просто зря съедают кучу денег? Сегодня реально и то и другое. Такие интернет-сервисы, как Google Analytics или Яндекс. Метрика, Comagic и многие другие дают владельцу бизнеса инструменты, позволяющие провести подробный анализ эффективности рекламы.

Однако все не так просто, как кажется. Да, все эти сервисы открывают широкие возможности, но полученные с их помощью данные затем нужно еще как-то объединить и проанализировать их не по каждой площадке отдельно, а сразу по всем. Сделать этой вполне можно вручную, вот только времени такие манипуляции займут не мало. Впрочем, всегда можно воспользоваться услугами сервиса ROMI Center, который в автоматическом режиме разложит все по полочкам и сэкономит время.

Добавляйте аналитику из любых источников

Одно из главных преимуществ сервиса ROMI Center – это возможность собирать аналитические данные из множества источников. Это могут быть рекламные площадки, такие как Google Ads и Яндекс Директ, социальные сети – Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и прочие, либо CRM-системы.

Полученные данные можно легко и быстро передать на такие сервисы, как:

Google Analytics;

Google Data Studio;

дашборды, разработанные сервисом ROMI Center.

Воспользовавшись такой возможностью, можно настроить отображение информации по своему усмотрению и проанализировать рекламную кампанию, проводимую одновременно на множестве площадок.

Почему ROMI Center

Реальная экономия времени – одно из главных преимуществ работы с сервисом. Вместо того чтобы в течение нескольких дней сидеть за компьютером, пытаясь оценить эффективность рекламы, достаточно просто выгрузить данные в дашборды и получить подробный и красиво оформленный отчет.

Кроме того, к аргументам в пользу сотрудничества с ROMI Center относятся:

высокая эффективность обработки больших массивов данных, отсутствие случайных ошибок, никакого влияния «человеческого фактора»;

работа с большим количеством сервисов. Даже если среди них нет нужного конкретному пользователю, это только вопрос времени;

адекватные цены на автоматизацию аналитики, возможность использовать все его возможности на протяжении 2 недель совершенно бесплатно. Без привязки банковской карты;

обширная база знаний по маркетингу, своеобразный учебный центр, в котором каждый клиент может получить подробную информацию по интересующим его вопросам. Или даже развить в себе новые навыки, которые помогут вести бизнес еще более эффективно.

Нет времени или желания копаться в базе знаний и искать требуемую информацию? Тогда можно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Которые расскажут об источниках, об основах аналитики и о том, как с ее помощью провести эффективную рекламную кампанию. Принимая решения на основе полученных данных.