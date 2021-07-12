В Санкт-Петербурге людей, умерших от коронавируса, будут хоронить бесплатно.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. В силу решение вступило с 12 июля.

Впрочем, как сообщается, бесплатным будет только погребение. А вот за гроб, венки и ритуальную атрибутику, в том числе и транспорт, придётся платить. Об этом сообщил президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Валерий Ларькин.

Данное решение было введено из-за того, что сейчас весьма перегружены крематории. Так, в Санкт-Петербурге в настоящее время задействованы 14 печей, но рассчитаны они на 120 человек. Сейчас же приходится кремировать 360 человек в сутки.

Действовать подобная услуга, как сообщил Ларькин, будет до тех пор, пока в ней не отпадёт необходимость.

Недавно мы сообщали о появившихся в Санкт-Петербурге комплексах, которые позволят автоматически штрафовать водителей, нарушивших правила парковки. Работать эти комплексы будут в круглосуточном режиме.