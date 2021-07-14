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Владимир Путин, лидер РФ, отметил, что «нормандский формат» представляет собой политическую платформу, поэтому он не предназначен для обсуждения таких коммерческих проектов как «СП-2».

Ранее Владимир Зеленский, президент Украины, отметил, что следует поднять вопрос о строительстве трубопровода в Германию в рамках грядущей встречи лидеров «нормандской четверки». В ответ глава российского государства заявил, что данный саммит необходим для обсуждения обстановки в Донбассе, поэтому не имеет ничего общего с «Северным потоком – 2».

Украинские власти отмечают, что, как только произойдет запуск «СП-2», РФ решит отказаться от транспортировки «голубого топлива» в Европу через их газопровод. В «Газпроме» при этом напомнили, что подписали с Киевом контракт сроком на 5 лет, предполагающий прокачку российского газа европейским потребителям через Украину.

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