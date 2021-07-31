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Мобильные устройства, работающие под управлением Android 2.3.7 (Gingerbread) и еще более ранних версий операционной системы, с 27 сентября больше не смогут войти в учетную запись Google. Эта опция будет для них заблокирована. Корпорация связывает это с обеспечением безопасности пользователей.

В Google объяснили, что речь идет об устройствах, операционная система на которых вышла до конца 2010 года. У владельцев подобных аппаратов есть два выхода – либо обновить ОС до более актуальной версии, что практически невозможно, либо купить новый смартфон или планшет.

В противном случае отсутствие возможности использовать сервисы Google станет причиной множества проблем. Фактически смартфон превратится в обычную звонилку, так как на него нельзя будет установить приложения из магазина, воспользоваться почтовым клиентом, браузером Chrome и другими встроенными программами.

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