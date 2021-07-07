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Ярослав Качиньский, председатель фракции «Право и справедливость», занимающей лидирующую позицию в Польше, обвинил РФ в подготовке плана по нападению на страну.

Согласно его словам, на существование подобных планов намекают недавние кибератаки, осуществленные в отношении сразу нескольких польских политических деятелей. Однако с ним не согласился Михал Фишер, политолог из Польши. Он отметил, что у РФ, вероятнее всего, имеются сотни планов, в том числе по «захвату Марса», но на данный момент времени она не собирается вторгаться в польские земли.

Однако специалист отметил, что в будущем Россия может все же попытаться напасть на Польшу. При этом если данный конфликт все же случится, то в нем будут задействованы стандартные наступательные силы РФ, находящиеся возле ее западных границ, то есть Москва не станет использовать весь свой боевой потенциал.

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