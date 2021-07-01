Наталия Елисеева, российский политолог, отметила, что Североатлантический альянс продолжит осуществлять провокации на черноморской акватории.

Согласно ее словам, инцидент с британским эсминцем является «лишь началом», поэтому в дальнейшем следует ждать новых провокаций в отношении РФ. К ним уже можно отнести публикацию «секретных» документов, высказывания Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, и заявление генерального секретаря НАТО о том, что они не планируют уходить из Черного моря.

Позиция РФ при этом не изменится. Ее суть заключается в наблюдении за всеми действиями потенциальных противников. При необходимости она готова дать им жесткий ответ. Во время инцидента с британским кораблем этим ответом оказался предупредительный огонь и поднятие в воздух самолетов.