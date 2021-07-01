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Наталья Поклонская, российский парламентарий, сообщила, что 7 лет назад киевские власти сами показали Крыму дорогу в РФ. Она отметила, что жители полуострова не являются украинцами.

В своем сообщении депутат прокомментировала недавнее заявление Дмитрия Кулебы, главы украинского МИД, согласно которому у украинцев и русских якобы нет ничего общего. Она напомнила ему про общую историю, корни и веру, а также указала на то, что именно из-за этого постоянного деления людей крымчанам и севастопольцам уже нет места на современной Украине.

Народная избранница также спросила, для чего вообще киевским властям нужен «подобный русский Крым». Поклонская добавила, что Крым ушел к России, когда на Украине заявили, что крымчане не являются украинцами. Владимир Путин при этом не отвернулся от них и не стал никого делить, назвав население полуострова одним народом.

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