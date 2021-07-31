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На трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб водитель автомобиля ВАЗ-21103. Виновник аварии с места происшествия скрылся, но сейчас он уже обнаружен правоохранительными органами.

Инцидент произошел в пятницу около семи часов вечера. От грузового автомобиля с полуприцепом, водитель которого не сумел справиться с управлением, вдруг отлетел фрагмент тормозного барабана. Деталь попала прямо в лобовое стекло ВАЗ и угодила по владельцу авто.

Мужчину доставили в больницу с рваными ранами шеи, тяжелой черепно-мозговой травмой, переломом шейного отдела позвоночника. Через несколько часов он скончался от полученных повреждений.

Полицейские провели комплекс мероприятий, в ходе которых грузовик был обнаружен. Водитель подтвердил свое присутствие на месте аварии. Также правоохранители выяснили, что убивший человека фрагмент отвалился от заднего левого колеса на прицепе.

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