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Ряд районов города Алиндао на юге Центральноафриканской Республики на прошлой неделе находились под контролем боевиков радикальной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Однако бандиты не смогли закрепиться в населенном пункте. Захватчиков смогли вытеснить из города бойцы подоспевшего подкрепления правительственных войск ЦАР.

После консультаций с российскими инструкторами, которых некоторые западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», бойцы республиканской армии (FACA) атаковали позиции UPC, ликвидировав большинство боевиков. Оставшиеся в живых бежали из Алиндао.

В настоящий момент ситуация в городе стабилизировалась, мирные жители снова могут вернуться в свои дома, населенный пункт постепенно возвращается к привычной жизни. Городская администрация также возобновила работу.

Армия ЦАР провела операцию на высоком уровне, военнослужащие показали отличный уровень подготовки. Это позволило правительственным войскам без труда разгромить позиции боевиков и вернуть Алиндао к мирной жизни.

Как рассказал один из жителей города, прибывшее на помощь подкрепление FACA помогло вытеснить боевиков из города, однако в окрестностях населенного пункта все еще остаются радикальные элементы UPC. Выжившие боевики спешно покидали захваченные районы Алиндао, бросив снаряжение.

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  • Анна
  • 06.07.2021
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