Радикалы в ЦАР стремятся не допустить отмены оружейного эмбарго и устраивают новые атаки.

Активность остатков «Коалиции патриотов за перемены» связана с попытками не допустить отмены оружейного эмбарго, введенного Совбезом ООН в 2013 году. Боевики надеются с помощью новых атак дискредитировать правительственную армию ЦАР, уверены центральноафриканские журналисты.

Запрет на поставку оружия в ЦАР лишает правительственную армию страны дополнительных возможностей борьбы с боевиками. Однако самим радикалам удается провозить оружие в страну с помощью контрабандистов. В их распоряжении имеются новейшее тяжелое вооружение, техника и боеприпасы.

Разгромить боевиков «Коалиции патриотов за перемены» удалось благодаря тренировкам у российских инструкторов, которые с 2018 года занимаются обучением центральноафриканской армии. Специалисты, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера», продолжают заниматься с местными силовиками.

Отдельные формирования боевиков продолжают совершать атаки. Недавно жертвами нападения радикалов стали 13 мирных жителей коммуны Куки. Также боевики недавно напали на базу ООН с целью освободить арестованных членов «Коалиции».