Сергей Смирнов, представитель ВПК, в рамках беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что конструкторы определились с обликом новейшего «стелс»-бомбардировщика, который заменит Ту-95.

Согласно его словам, на данный момент времени специалистами проводятся опытно-конструкторские работы. Вместе с заказчиками удалось определиться с обликом воздушного судна. Конструкторские документы уже начали передавать предприятию, которое займется производством прототипов.

Ожидается, что создаваемый в ПАО «Туполев» боевой самолет будет принят на вооружение российской армией уже к 2027 году. По имеющимся данным, его разработают по схеме «летающее крыло» и с использованием «стелс»-технологий. Он не сможет летать со сверхзвуковой скоростью, но при этом ему удастся преодолевать значительные расстояния без дозаправки. Вооружение будет спрятано в фюзеляже.