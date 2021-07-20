Если срочно нужны деньги, решить проблему можно оформив займ за 1 минуту онлайн. Получить его можно на любую банковскую карту. МФО не предъявляют большого количества требований. Этим объясняется высокий процент одобрения заявок.

Компании не занимаются проверкой потенциальных клиентов, не требуют предоплаты, большого количества документов. Получить сумму 2000 — 30 000 можно с любой кредитной историей. Воспользоваться услугами могут студенты, безработные и даже пенсионеры.

Условия получения

Основная деятельность МФО заключается в предоставлении небольших сумм на короткий промежуток времени. Максимальная сумма в большинстве организаций ограничена 15000 — 30000.

Есть онлайн сервисы, предлагающие более крупные кредиты на большое количество дней. Лимиты 70000 или до 100 000 предлагают заемщикам, подтвердившим свою платежеспособность, постоянным заемщикам с положительной репутацией.

Срок — 7-30 дней, крупные выдаются до 365 дней (12 месяцев). Процентная ставка начисляется за каждый день пользования услугой. Ее размер находится в пределах 1% в день.

Огромная конкуренция среди МФО вынуждает их проводить различные акции для привлечения большего количества заемщиков. Многие предлагают беспроцентные займы для новых клиентов. Проверка анкеты может занять немного больше времени – до 10 минут. Предоставляются такой микрозайм на 5 — 30 дней, сумма от 1000 до 15 000. При предоставлении документов, подтверждающих платежеспособность, сумма составит от 3000 до 30 000.

Пролонгация

Довольно часто заемщики не могут своевременно осуществить выплату долга. Компании всегда идут им навстречу своим заемщикам. Для этого существует услуга пролонгация. Можно продлить время кредитования, избежав начисления высоких штрафов за просрочку. Кредитная репутация заявителя остаётся на прежнем уровне. При этом, может взиматься плата за услугу.

Досрочное погашение

Если у заемщика появились деньги раньше даты внесения платежа, выгоднее вернуть микрокредит досрочно. Такой вариант не предусматривает выплаты процентов за весь срок пользования услугой. Возвращается только тело кредита и проценты за дни пользования средствами.

Какие требования к заемщикам предъявляются

Во всех компаниях требования одинаковы. Займы на карту за 1 доступны для граждан, соответствующих следующим требованиям:

минимальный возраст — 18-21 лет. Верхняя возрастная планка часто не предусмотрена или ограничена 75 годами, хотя может доходить до 90 лет;

дееспособность;

российское гражданство;

подтверждение доходов при заявке на крупный кредит.

Вполне реально получить займ за 1 минуту с плохой кредитной историей, так как многие МФО не осуществляют её проверку.

Необходимые документы

Для получения займа на карту за 1 минуту соискателю не нужно собирать огромное количество документов. Достаточно иметь при себе только паспорт и СНИЛС.

Впрочем, многое зависит ещё и от того, какой конкретно кредит вы рассматриваете. Например, займ под птс москва городской лизинг, очевидно, потребует и других документов.

Каким способом получить деньги

МФК предлагают получить деньги на электронные кошельки, банковский счет, системы переводов Контакт и т.п.

Перевод на банковскую карту — один из самых быстрых способов получения денег. Поэтому, большинство соискателей отдают предпочтение именно этому способу.

Как вернуть займ

Для погашения займа компании предлагают много удобных вариантов. Осуществить платёж можно через:

платёжный терминал; банковскую карту; электронные кошельки; банковский счёт; системы переводов Контакт, Юнистрим, Золотая Корона; почта России.

Клиенту следует быть полностью уверенным, что он оплатил весь микрозайм, включая проценты. Это позволит избежать начисления штрафов на оставшуюся сумму.

Кто может получить отказ

Существует несколько причин, по которым МФО может отказать в предоставлении услуги:

недостоверная информация, наличие ошибок в анкете;

имеющаяся задолженность перед кредитными компаниями;

отсутствие возможности связаться с клиентом по указанному телефону;

неподходящий возраст заемщика.

Некоторые МФО отказывают гражданам с плохой кредитной историей, пенсионерам 80 лет и старше, другие предлагают им небольшие суммы от 2000 до 15000 рублей.

Как увеличить шансы на одобрение заявки

Процент отказов в МФО минимальный, но все же повысить свои шансы на одобрение можно несколькими способами:

предоставить справку о трудоустройстве;

сообщить о наличии дополнительных доходов;

найти поручителя.

Займ онлайн без отказа и проверок — отличная возможность получить нужную сумму денег. Но пользоваться средствами можно только будучи полностью уверенным в своевременном погашении.