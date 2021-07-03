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Немецкий журналист Михаэль Линденманн заявил, что Западу уже пора перестать относиться к России как к отсталой стране.

Как он считает, установлению нормального взаимопонимания между западными странами и Москвой мешают плохие знания истории России, её культуры и языка. Кроме того, серьёзное влияние на это оказывает низкий уровень доверия и риторика СМИ. Журналист указал на то, что на Западе в школах занимаются изучением Октябрьской революции и распада СССР, а период с XVI по XIX век не рассматривается.

По этим причинам, на Западе Россия до них пор имеет огульный образ отсталой страны, а на разные этносы, религии, культуры, языки, внимания никто не обращает.

Линденманн призвал Запад проявить к России больше уважения и восполнить пробел в знаниях в её отношении. Кроме того, он указал, что Западу нельзя допустить, чтобы Россия отдалилась и сблизилась с Китаем.

Журналист издания The Hill Уильям Молони недавно заявил, что из-за отношения США к России страны оказались в ситуации, названную Уинстоном Черчиллем «надвигающейся бурей». Сильное ухудшение отношений с Россией началось после прихода к власти Дональда Трампа.

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