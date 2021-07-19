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В американском информагентстве The National Interest, сославшись на документ, составленный Исследовательской службой Конгресса, отметили, что в следующие несколько лет Соединенным Штатам не удастся догнать КНР и РФ в сфере разработки гиперзвукового оружия.

Согласно опубликованному отчету, в России и Китае работают над гиперзвуковым оружием стратегического типа, в то время как американцы заняты разработкой тактического вооружения. Специалисты отмечают, что создать его заметно труднее, поэтому США приходится увеличивать финансирование своих проектов с целью нагнать соперников.

В настоящее время экспертам нужно решить, в каких именно условиях будет применяться гиперзвуковое оружие. После этого удастся рассчитать оптимальный бюджет для действующих программ. В документе также указывается, что сейчас американские вооруженные силы не обладают системами ПВО, способными отразить китайские или российские гиперзвуковые ракеты.

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