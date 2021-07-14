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В комментариях под новостью, размещенной на британском портале Daily Mail, о награждении Украиной капитана эсминца ВМС Британии, нарушившего границы РФ, разгорелся спор.

Авторы материала отмечают, что выдача Винсенту Оуэну, британскому капитану, украинской награды взбесила Кремль. В качестве подтверждения своим словам они приводят реакцию со стороны Алексея Пушкова, члена российского Совфеда, пристыдившего Киев за награждение военного другого государства, совершившего провокацию возле Крыма.

Однако далеко не все пользователи согласились с мнением журналистов. Один из комментаторов отметил, что в РФ действия Украины остались почти незамеченными, не говоря уже о том, чтобы приходить в ярость от них. Еще один читатель заявил, что при желании российские военные могли запросто уничтожить британское судно.

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