В Соединенных Штатах стартовали первые тесты уникального бетонного покрытия, содержащего в себе магнитные наночастицы и способного заряжать электрокары.

Испытания проводятся специалистами немецкой компании Magment и американского Дептранса на территории Индианы. Они собираются проверить, сможет ли намагниченный цемент осуществлять беспроводную зарядку движущихся электромобилей мощностью свыше двухсот киловатт.

Сотрудники немецкой организации отмечают, что их изобретение является особенной бетонной средой, которая заполнена огромным количеством магнитных наноэлементов. Беспроводная передача энергии при этом осуществляется с эффективностью до 95 процентов. Указывается также, что этот бетон обладает высокой устойчивостью к негативным климатическим условиям и повышенной теплопроводностью. Он может заряжать любой транспорт.