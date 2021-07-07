читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В соцсети «Твиттер» разместили ролик, на котором показан залп ракетами из РСЗО, осуществленный в рамках масштабных учений Qader-2021, прошедших в Египте.

На опубликованных кадрах демонстрируются ракетные установки класса RL-21, представляющие собой 30-ствольные северокорейские версии БМ-21 «Град», созданные в СССР. Они разработаны на базе гусеничного шасси АТС-59Г. Советский Союз совершил поставку этих артиллерийских тягачей почти 50 лет назад. Длительный период времени они использовались для перевозки разных пушек массой до 14 тонн.

Позднее около 50-60 данных гусеничных машин переделали для решения иных задач, к примеру, установки на них мощных РСЗО. Раньше во время маневров они, как правило, использовались для уничтожения сухопутных целей. Теперь же они были применены для ликвидации морских объектов.

Вам может понравиться

Военный эксперт не исключил проникновения боевых пловцов НАТО в российский Крым

Александр Перенджиев, военный эксперт из РФ, не исключил возможности проникновения в Крым натовских боевых пловцов. В конце прошлого месяца военный корабль британских ВМС нарушил морскую границу России рядом с Крымским

На Украине состоятся военные учения стран НАТО «Три меча-2021»

На официальной страничке Генштаба ВСУ в соцсети «Фейсбук» появилось сообщение о том, что на территории Украины впервые будут проведены военные маневры НАТО под названием «Три меча-2021». В этих учениях примут

Туристам на Камчатке для заселения в отель потребуется справка о прохождении ПЦР-теста на коронавирус

Из-за пандемии коронавируса на Камчатке были введены новые меры ограничения. Согласно новому указу, сезонные и вахтовые работники должны поставить вакцину от коронавируса. В срок до 15 июля сделать это должно
  • Анна
  • 05.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | город Мытищи: погода, 7 июля – ясно, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 июля – ясно, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 7 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Подольск: погода, 7 июля – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 7 июля – переменная облачность, до 27 °C |