В соцсети «Твиттер» разместили ролик, на котором показан залп ракетами из РСЗО, осуществленный в рамках масштабных учений Qader-2021, прошедших в Египте.

На опубликованных кадрах демонстрируются ракетные установки класса RL-21, представляющие собой 30-ствольные северокорейские версии БМ-21 «Град», созданные в СССР. Они разработаны на базе гусеничного шасси АТС-59Г. Советский Союз совершил поставку этих артиллерийских тягачей почти 50 лет назад. Длительный период времени они использовались для перевозки разных пушек массой до 14 тонн.

Позднее около 50-60 данных гусеничных машин переделали для решения иных задач, к примеру, установки на них мощных РСЗО. Раньше во время маневров они, как правило, использовались для уничтожения сухопутных целей. Теперь же они были применены для ликвидации морских объектов.