В соцсети «Твиттер» разместили ролик, на котором показан залп ракетами из РСЗО, осуществленный в рамках масштабных учений Qader-2021, прошедших в Египте.
На опубликованных кадрах демонстрируются ракетные установки класса RL-21, представляющие собой 30-ствольные северокорейские версии БМ-21 «Град», созданные в СССР. Они разработаны на базе гусеничного шасси АТС-59Г. Советский Союз совершил поставку этих артиллерийских тягачей почти 50 лет назад. Длительный период времени они использовались для перевозки разных пушек массой до 14 тонн.
Позднее около 50-60 данных гусеничных машин переделали для решения иных задач, к примеру, установки на них мощных РСЗО. Раньше во время маневров они, как правило, использовались для уничтожения сухопутных целей. Теперь же они были применены для ликвидации морских объектов.
Qader-2021 tatbikatı sırasında Mısır ordusu BM-21 Grad'ı kıyı savunma aracı olarak kullandı. pic.twitter.com/Z7z2vZinry— Mustafa Yılmaz (@Buker1907NATO) July 4, 2021