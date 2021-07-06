На официальной страничке Генштаба ВСУ в соцсети «Фейсбук» появилось сообщение о том, что на территории Украины впервые будут проведены военные маневры НАТО под названием «Три меча-2021».

В этих учениях примут участие около 1,2 тысячи американских, польских и литовских военнослужащих. Они начнутся на территории Львовской области уже 17 июля, а завершатся 30 числа того же месяца. В них планируется также задействовать более двухсот единиц различной бронетехники.

В рамках данных маневров украинские бойцы отработают совместные операции с натовскими военными в условиях, приближенных к реальным. Представители Генштаба отмечают, что они направлены исключительно на оборону. Командование уверено, что учения позволят укрепить сотрудничество с Североатлантическим альянсом.