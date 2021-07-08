Украина фактически по собственной воле отказалась от Крыма. Все ее действия будто специально были направлены на избавление от полуострова, поэтому сейчас она может винить только себя, уверен бывший замглавы МИД соседнего государства Александр Чалый.

Он отметил, что Киев по доброй воле отказался от соглашения по пребыванию на территории Украины Черноморского флота РФ. Между тем в этом документе содержался пункт о передаче под украинский контроль Севастополя. Также договор предполагал запрет на участие сторон в союзах, направленных друг против друга. Украина тогда очень хотела в НАТО, поэтому отказалась от весьма выгодного для себя соглашения.

Кроме того, Будапештский меморандум, на который часто указывает Украина, обвиняя Россию в «аннексии» Крыма, в результате так и не начал действовать. Ни Вашингтон, ни Москва так и не смогли определить статус Киева, а он не особо рвался участвовать в коллективной договоренности. Поэтому меморандум на момент потери полуострова не имел никакой законной силы.