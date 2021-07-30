В рамках учений «Индра-2021» мотострелковые подразделения ВС РФ и представители Сухопутных сил Индии провели совместные стрельбы. Военнослужащие демонстрировали свое умение вести огонь в темное время суток и с разной дистанции.

Пресс-служба Южного военного округа рассказала, что участники маневров выполнили не менее 10 упражнений по стрельбе. При этом они обстреляли четыре сотни подвижных и статичных мишеней, которые представляли собой имитацию бронетехники и живой силы потенциального противника.

Напомним, что в настоящий момент учения различных родов войск проводятся во всех военных округах. Они представляют собой подготовку к крупномасштабным маневрам «Запад-2021», которые 10 сентября стартуют на территории России и Белоруссии.