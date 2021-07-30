На предприятии «Севмаш» торжественно спустили на воду четвертую подводную лодку проекта «Ясень-М». Субмарина «Красноярск» вышла на заводские ходовые испытания. После этого ее ждут государственные тесты и поступление на вооружение ВМФ России.

Сразу после команды гендиректора предприятия Михаила Будниченко спустить АПЛ на воду командир подлодки Иван Артюшин, согласно традиции, разбил о борт бутылку шампанского. Также на церемонии присутствовал главком российского флота Николай Евменов, который сказал, что это событие войдет в славную историю ВМФ.

Напомним, что американские СМИ считают подводные лодки проекта «Ясень» серьезной угрозой для ВМС США. Ранее они написали, что АПЛ, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр и противолодочными «Ониксами», ни в чем не уступают лучшим субмаринам Соединенных Штатов. И даже превосходят их в бесшумности и малозаметности.