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На Кубани в четверг состоялась церемония закладки памятного камня в честь старта строительства новой трассы.

Так, указывается, что мероприятие состоялось в Темрюкском районе в хуторе Белый. Новая федеральная трасса будет проходить от Краснодара до Крымского моста, проехать этот путь можно будет за пару часов. Возвести новую дорогу решили после того, как значительно выросла нагрузка на трасту А-289 от Краснодара до Керчи после начала работы Крымского моста.

Согласно имеющейся информации, длина новой дороги составит 119 километров, в ней будет четыре полосы. Дорога будет проходить в обход населённых пунктов. В сутки по этой дороге сможет проехать около 40 тысяч автомобилей.

Полностью построить новую дорогу планируется к концу 2024 года.

Недавно мы сообщали о том, что туристов, которые отменят свои туры в Краснодарский край, ждут штрафы. Указывается, что туристы начали отменять свои путёвки из-за требования предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации при заселении в отелях.

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