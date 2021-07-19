На Кипре введение новых коронавирусных мер стало причиной массовых беспорядков.

Как сообщается, жители Кипра устроили акцию протеста у здания местного телеканала «Сигма ТВ». Всего, как сообщается, участие в беспорядках приняли примерно 2,5 тысячи человек. Они разгромили мебель в фойе на первом этаже здания, а также подожгли машины, которые были припаркованы поблизости, и разбили витрины ближайших домов.

Отмечается, что среди сотрудников телеканала пострадавших нет.

На Кипре с начала пандемии коронавируса было зафиксировано более 91 тысячи случаев заражения инфекцией. Скончались 384 человека. Для сдерживания инфекции власти ввели обязательную вакцинацию и сертификаты безопасности.

Ранее мы сообщали, что на Кубе ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов. Протесты проводятся против правящей Коммунистической партии.