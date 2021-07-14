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На канале BBC отметили, что на авианосце Queen Elizabeth британского ВМФ, случилась вспышка коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в конце весны флагман ВМС Британии вышел из Портсмута, чтобы начать свой 7-месячный поход в сопровождении нескольких боевых кораблей. Он должен будет пройти путь протяженностью около 48 100 километров, сделав остановки в нескольких государствах, включая Японию и Сингапур. Вспышка COVID-19 произошла после входа АУГ в Индийский океан.

Журналисты заявляют, что на флагмане было зафиксировано примерно сто случаев инфицирования коронавирусом. Представитель АУГ при этом заявил, что заражение экипажа не окажет влияния на осуществляемый поход. Были предприняты все меры для снижения распространения болезни, в том числе соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок.

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