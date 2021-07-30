Под Нижним Новгородом прошли маневры инженерных войск, которые впервые тренировались проводить «блокирующее минирование» на расстоянии, сообщает пресс-служба главного военного ведомства РФ. Также они испытывали боеприпасы нового поколения.

Для дистанционного минирования использовался минный заградитель УМЗ-К «Клещ», который позволил инженерным подразделениям полностью справиться с возложенной на них задачей. Ключевой целью учений была отработка втягивания врага в заранее заминированный район с последующим его уничтожением.

Также саперы провели тестирование противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р, которая способна «выстреливать» на 50 метров и точно попадать по бронетехнике благодаря встроенным сейсмическому и акустическому датчикам. При этом мина попадает на цель сверху, что повышает вероятность ее поражения.