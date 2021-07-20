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В издании ТАСС, сославшись на правоохранителей, отметили, что в подмосковном поселении Апрелевка произошла массовая потасовка с участием около 20 мигрантов, вооруженных огнестрельным оружием.

Отмечается, что данный инцидент произошел во дворе одного из жилых зданий поселения. Согласно предварительным сведениям, его спровоцировали уроженцы среднеазиатских стран. Они использовали бутылки и палки. Были так же слышны звуки выстрелов, однако пока что неизвестно, из какого именно оружия стреляли мигранты.

Данная драка случилась в ночь на воскресенье, 18 июля. Причины произошедшего все еще не раскрыты. В ходе конфликта были повреждены несколько машин, стоявших на парковке возле дома. Полицейские прибыли на место происшествия по вызову местных жителей. Указывается, что это уже третья потасовка между мигрантами, случившаяся за прошлую неделю.

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