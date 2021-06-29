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Группа археологов нашла сразу одиннадцать новых древних пирамид рядом с храмовым строением Гебекли-Тепе, находящимся в одной из провинций Турции.

Исследователи отмечают, что рукотворные холмы были возведены около 12 000 лет назад вокруг основного комплекса. Они находятся примерно в ста километрах от него. Согласно словам Мехмета Нури Эрсоя, главы Минкультуры Турции, специалисты решили назвать данную область «12 холмов».

Руководитель ведомства добавил, что весь регион имеет по-настоящему неповторимую культуру. Проводимые здесь исследования совсем скоро будут окончены. Полный отчет по ним появится в сентябре текущего года. В СМИ напоминают, что данный объект впервые был найден около 58 лет назад. Позднее здесь обнаружили древние обелиски в форме буквы «Т», высота которых превышала 3 метра, а вес – 40 тонн.

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