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Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о сроках прихода в столицу наиболее жаркой погоды.

Тишковец рассказал о том, что 8 июля в Москве температура воздуха составит около 30 градусов выше нуля, что на 8 градусов превышает норму. Погода ожидается малооблачной.

Также 8 июля ожидается ветер с северо-запада со скоростью от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет превышать норму на 11 единиц и составит 756 мм ртутного столба.

Кроме того, специалист сообщил, что пик жары придётся на 11 июля – воскресенье. Начало следующей недели будет не менее жарким. Жару, как сообщает эксперт, перенести будет легче, так как влажность воздуха будет составлять всего лишь 27%. Это достаточно низко.

Недавно врачи рассказали, какой рацион следует соблюдать при жаркой погоде. В частности, рекомендуется пить чистую воду, причём выше нормы.

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Санкт-Петербург: погода, 8 июля – небольшая облачность, до 29 °C | город Мытищи: погода, 8 июля – небольшая облачность, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июля – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 8 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 8 июля – ясно, до 28 °C | Армавир: погода, 8 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C |