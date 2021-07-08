Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о сроках прихода в столицу наиболее жаркой погоды.

Тишковец рассказал о том, что 8 июля в Москве температура воздуха составит около 30 градусов выше нуля, что на 8 градусов превышает норму. Погода ожидается малооблачной.

Также 8 июля ожидается ветер с северо-запада со скоростью от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет превышать норму на 11 единиц и составит 756 мм ртутного столба.

Кроме того, специалист сообщил, что пик жары придётся на 11 июля – воскресенье. Начало следующей недели будет не менее жарким. Жару, как сообщает эксперт, перенести будет легче, так как влажность воздуха будет составлять всего лишь 27%. Это достаточно низко.

Недавно врачи рассказали, какой рацион следует соблюдать при жаркой погоде. В частности, рекомендуется пить чистую воду, причём выше нормы.