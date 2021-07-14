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Петербургский общественник Александр Колос прокомментировал положение дел в малом и среднем бизнесе, пребывающем в условиях кризиса.

Разговор состоялся на радио “КП” в рамках пресс-конференции, посвященной экономике города. Являясь опытным предпринимателем, Колос отметил, что малый бизнес уязвим больше всего. Закрытие предприятий, начавшееся в прошлом году, в этом только усилилось.

Общественник уверен, что ситуацию может исправить более вдумчивый подход к антиковидным ограничениям.

«А если говорить в глобальном масштабе, необходимо налаживать связи между крупным бизнесом и малым. Не секрет, что большие предприятия во многом зависят от импорта, так давайте эту зависимость устраним, – предложил Колос. – Мы сейчас много говорим об импортозамещении, но по факту малому бизнесу очень сложно, если не сказать невозможно, встроиться в производственную цепочку завода-гиганта».

По мнению Колоса, государству необходимо создать условия, чтобы участники рынка могли найти друг друга и договориться о взаимодействии. Такая мера действительно будет эффективной, и небольшим предприятиям уже не придется выживать в одиночку.

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