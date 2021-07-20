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Виктор Литовкин, эксперт в сфере вооружения, считает, что благодаря боевому беспилотнику С-70 «Охотник», РФ сможет наконец-то догнать Израиль и Соединенные Штаты в области разработки БПЛА.

Согласно его словам, российский БПЛА относится к совершенно новому классу военных машин, которые разительно отличаются от дронов, использованных Азербайджаном в рамках вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. На «Охотнике» установлен мощный реактивный двигатель, поэтому он схож с истребителем пятой генерации. Его можно использовать для проведения разведывательных операций или уничтожения различных целей.

Данные беспилотники можно использовать как отдельные боевые единицы, так и вместе с ведущим Су-57. В случае объединения этих беспилотных аппаратов в целый рой они могут уничтожить даже полноценную авианосную ударную группу. На данный момент времени С-70 все еще проходит испытания.

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