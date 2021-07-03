Заставить британский эсминец Defender сменить курс и выйти из российских территориальных вод удалось только после предупредительного бомбометания, осуществленного бомбардировщиком Су-24. Летчик Илья, ставший непосредственным участником событий, рассказал подробности о них.

Он отметил, что изначально бомбардировщик лишь вел наблюдение за «Дефендером» и сторожевыми кораблями. Однако предупредительная стрельба не принесла никаких результатов – эсминец продолжал находиться в территориальных водах РФ. Тогда руководством был дан приказ выполнить бомбометание.

Летчик подчеркнул, что у него были четкие инструкции – сбрасывать бомбы по курсу корабля, но таким образом, чтобы исключить его повреждения. Он провел бомбометание четырьмя осколочно-фугасными боеприпасами перед эсминцем и пошел на второй заход. Однако «Дефендеру» было вполне достаточно и первого, так как он сразу же покинул территориальные воды России и отправился в Батуми.