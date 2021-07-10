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Александр Лаврентьев, спецпредставитель российского лидера по Сирии, предположил, что в ближайшем будущем Соединенные Штаты выведут своих военных из сирийской республики.

Согласно его словам, в РФ надеются, что наличие американских вооруженных сил в северо-восточной части Сирии и контингента Турции в ее северо-западной области носит временный характер. Поэтому в Москве уверены, что после стабилизации обстановки в этом ближневосточном государстве американцы и турки осуществят вывод своих войск.

В рамках переговоров по Сирии, проведенных в астанинском формате 7 и 8 июля были также осуществлены попытки донести до мирового сообщества мысль о том, что необходимо перейти к оказанию масштабной гуманитарной поддержки сирийскому народу. Нужно также начать реализацию масштабных программ, направленных на восстановление инфраструктуры в стране.

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