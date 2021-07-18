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«Комбинат социального питания «Охта» стал победителем в 14 тендерах на организацию питания в детских садах Красногвардейского района. Общая сумма лотов превысила 572 миллиона рублей.

В этих торгах конкурентами компании-победителя выступили «Группа компаний Фьюжен Менеджмент», «Северная Столица» и «Мордовская кейтеринговая компания». Однако «КСП «Охта» победил благодаря неценовым показателям. При этом «КСП «Охта» не прибегал к занижению начальной максимальной цены контракта, что является распространенной практикой среди пищекомбинатов.

Напомним, несколько лет назад «КСП «Охта» удалось заполучить 72 из 72 контрактов на сумму свыше 2 миллиардов рублей. В прошлом 2020 году компания выиграла 44 тендера на сумму около миллиона рублей. Однако эти итоги были аннулированы из-за жалобы конкурента «Артис-Детское питание» в УФАС.

На данный момент результаты последнего тендера еще не оспаривались, однако в предыдущий раз жалоба поступила лишь спустя месяц после торгов. Поэтому повторение ситуации не исключается.

Здесь стоит сказать, что «КСП «Охта» – практически последний городской комбинат, который держится на плаву и получает контракты на целые районы. Тем временем частный бизнес не оставляет попыток потеснить это предприятие.

Подобное уже случалось в Петроградском районе Северной столицы, где другой городской комбинат соцпитания «Трапеза» переживает не лучшие времена. Компания более 10 лет успешно поставляла пищевую продукцию в местные школы и детские сады. Однако в 2020 году комбинат стал работать в убыток, и не исключено, что ему придется сдавать свои мощности в аренду, чтобы поправить финансовое положение. Интересантом происходящего СМИ посчитали «Фирму Флоридан».

Дело в том, что ранее «Фирма Флоридан» состояла в картельном сговоре с «КСП Василеостровского района». Однако формат их взаимодействия преподносился как сотрудничество. Антимонопольщики установили, что «Фирма Флоридан» брала в аренду мощности городского комбината за бесценок, что в итоге привело «КСП Василеостровского района» на грань разорения. К счастью, переломить ситуацию помогла смена руководства.

Не исключено, что частные комбинаты могут попытаться привести «КСП «Охта» к плачевному финалу путем лишения его госконтрактов. И тогда на рынке соцпита в городе установится полное засилье частных компаний.

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