Космические силы США объявили о планах построить сеть баз слежения за ближним околоземным пространством, чтобы предотвратить «угрозы», исходящие от России и Китая, а также «исследовать дальний космос». Для этой сети уже выделены намеченные земельные участки под строительство военных баз, в том числе один в Великобритании (на юге Шотландии или в Англии) и еще два – в Австралии и Техасе. Об этом сообщает британская «Би-Би-Си».

Данная информация обнародована в ходе текущего визита в США министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и глав других британских оборонных ведомств. Одним из основных мероприятий этого визита стала поездка в Калифорнию: высшие военные руководители Великобритании посетили Центр космических и ракетных систем США, где разрабатываются, в числе прочего, усовершенствованные радиолокационные средства для исследования дальнего космоса (DARC), а также провели обсуждение с компанией SpaceX Илона Маска.

Подполковник космических сил США Джек Уокер сообщил «Би-Би-Си». что США «обсуждают» с Великобританией возможность размещения радаров. «Возможно, в Шотландии или южнее», – высказался политик о предполагаемом размещении радаров. По его словам, на этом месте будет размещено «от 10 до 15 параболических спутниковых антенн для слежения и от четырех до шести для передачи данных», а общая площадь объекта составит около 1 квадратного километра. Каждая из антенн радарной системы будет иметь диаметр порядка 15 метров.

Подполковник Уокер пояснил, что задача системы будет заключаться в «обнаружении и отслеживании целей, которые потенциально могут представлять угрозу для наших ценных активов».

«Это могут быть объекты китайцев, русских, это может быть противоспутниковым оружием или обломками различных космических объектов», – пояснил он.

США уже используют систему раннего предупреждения для обнаружения баллистических ракет в космосе, которая включает службу, размещенную на авиабазе Королевских ВВС Файлингдейлс в Северном Йоркшире. Но радарные системы на этой секретной базе могут обнаруживать объекты только на расстоянии до 20 000 км (12 400 миль).

Новая система DARC позволит увидеть заглянуть гораздо дальше. Подполковник Уокер говорит, что она сможет обнаружить объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 000 км (22 400 миль).

Во время визита в США начальник штаба авиации Великобритании сэр Майкл Вигстон сказал, что «сейчас Великобритания сосредоточена на понимании того, что происходит в темных уголках космоса». Он заявил, что следующая война может быть выиграна или проиграна в космосе, и Великобритании необходимо защитить свою ключевую национальную инфраструктуру.

Официальный представитель Министерства обороны Великобритании отметил: «Эта новая радарная способность может сделать космос более безопасным, помогая защитить нашу спутниковую группировку путем отслеживания и наблюдения за потенциально угрожающими объектами. Мы изучаем наше возможное партнерство с США по DARC, и пока что итоги обсуждения являются положительными».