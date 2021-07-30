В городе Подольск, расположенном в Подмосковье, на девочку в возрасте трех лет набросилась корова. Данное происшествие случилось на поле, неподалеку от дома ребенка.

Родители решили устроить пикник вместе с дочками на ближайшем поле. Одной из девочек захотелось дотронуться до коровы, которая паслась неподалеку. Отец попытался отговорить ее от данной затеи, но дочка продолжила упрашивать его. Тогда он пошел вместе с ней к животному. Неожиданно корова резко повернула голову, из-за чего задела рогом ребенка.

Девочку тут же отвезли в местное медицинское учреждение. Врачи обработали рану и оказали медпомощь. Родители отметили, что произошедшее является несчастным случаем, в котором есть и их вина. Эксперты при этом заявляют, что, скорее всего, корова дернула головой в целях защиты. Дело в том, что данные животные привыкают к одиночеству и хозяевам, поэтому зачастую не терпят чужаков.