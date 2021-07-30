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Тихоокеанский флот РФ задействовал отряд малых противолодочных кораблей для учебной охоты за подводной лодкой потенциального противника. Эти маневры прошли у побережья Камчатки в акватории Охотского моря.

В маневрах приняли участие малые противолодочные корабли «Холмск» и «Усть-Илимск». Также к учениям привлекли атомоход, входящий в состав Подводных сил Тихоокеанского флота.

Сперва корабли провели поиск «вражеской» подводной лодки, используя собственное оборудование и вертолет Ка-27ПЛ. После ее успешного обнаружения экипажи МПК задействовали алгоритм торпедного удара по АПЛ и использования глубинных бомб.

В программу учений также были включены отработка отражения диверсий потенциального противника, тренировки по связи и проверка действий экипажей, направленных на борьбу за живучесть кораблей.

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