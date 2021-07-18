Николай Стороженко, журналист и обозреватель, заявил о том, что в украинском Конституционном суде решили не признавать права русскоязычных жителей.

В судебной инстанции заявили, что русскоязычных граждан нельзя считать единицей социума, права которой требовали бы защиты, как в случае с правами языковой или этнической единицы. По их мнению, в действительности они являются «политическим конструктом». Стороженко также указал на то, что в опубликованной формулировке отсутствует слово «русские».

По мнению колумниста, тем самым Конституционный суд хочет сказать, что на Украине якобы не живут русские и не образуют никаких этнических групп и диаспор. При этом в стране присутствуют «какие-то русскоязычные, словно они появились в ней случайно и непонятно как научились говорить на русском языке».