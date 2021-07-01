Украина – страна с одним из самых высоких уровней коррупции в мире. Поэтому новейшее оружие, которое поставляют Соединенные Штаты, Киев оперативно продаст либо в Донбасс, либо в Россию, уверен военный эксперт Константин Сивков.

На Украине больше нет военно-промышленного комплекса. Она неспособна производить новое оружие или проводить обслуживание тех видов вооружений, которые ей поставляют из Соединенных Штатов. Все, на что хватает возможностей Киева – устранение поломок старой советской боевой техники.

Сивков напоминает недавнюю публикацию в американском издании Politico. В ней журналисты рассказали, что США готовились выделить Украине дополнительные 100 миллионов долларов на модернизацию армии. Однако после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена передумали это делать и решили придержать деньги до лучших времен.

Также эксперт отмечает, что известно много случаев продажи оружия на Донбасс украинскими военными. И винить их в этом нельзя, так как они просто не хотят воевать и погибать за насквозь проворовавшиеся власти страны.