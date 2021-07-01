Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина – страна с одним из самых высоких уровней коррупции в мире. Поэтому новейшее оружие, которое поставляют Соединенные Штаты, Киев оперативно продаст либо в Донбасс, либо в Россию, уверен военный эксперт Константин Сивков.

На Украине больше нет военно-промышленного комплекса. Она неспособна производить новое оружие или проводить обслуживание тех видов вооружений, которые ей поставляют из Соединенных Штатов. Все, на что хватает возможностей Киева – устранение поломок старой советской боевой техники.

Сивков напоминает недавнюю публикацию в американском издании Politico. В ней журналисты рассказали, что США готовились выделить Украине дополнительные 100 миллионов долларов на модернизацию армии. Однако после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена передумали это делать и решили придержать деньги до лучших времен.

Также эксперт отмечает, что известно много случаев продажи оружия на Донбасс украинскими военными. И винить их в этом нельзя, так как они просто не хотят воевать и погибать за насквозь проворовавшиеся власти страны.

Вам может понравиться

Эрдоган просит о новом мирном соглашении после массовой ликвидации джихадистов российскими ВКС

Успешные действия российских ВКС в Сирии, которые в последние недели активно занимались уничтожением боевиков, вынудили президента Турции Тайипа Эрдогана просить о заключении нового соглашения о мире. Некоторые сирийские источники даже

Такер Карлсон: Даже технически подкованные разведчики до сих пор не поняли, что такое НЛО

Ведущий авторского шоу Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News Такер Карлсон прокомментировал недавний доклад американской разведки по НЛО. Он отметил, что даже столь солидная организация после многих лет изучения

Кнутов: Во время следующей провокации НАТО может высадить десант в Крыму

России нужно действовать жестче в случае провокаций со стороны НАТО, уверен военный аналитик Юрий Кнутов. Он считает, что действия британского эсминца и голландского фрегата Evertsen – это предвестники куда более
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июля – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июля – ясно, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июля – дождь, до 12 °C | Королев: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C |