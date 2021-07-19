Сергей Дроздов, командующий украинскими ВВС, отметил, что РФ собирается в ближайшем будущем «усилить конфликт» на территории Донбасса и перенести его в Крым.

Согласно его словам, Россия вряд ли решит организовать «масштабное наступление» на Украину, так как украинская армия и вооруженные силы ее партнеров не дадут этому случиться. Он добавил, что «намерения Москвы захватить Киев все еще остаются намерениями», так как их невозможно реализовать, пока киевские власти тесно сотрудничают с Североатлантическим альянсом.

Украинский военный также отметил, что ВСУ в настоящее время обладают достаточным количеством средств, чтобы эффективно противодействовать любому виду агрессии. Дроздов при этом заявил, что не следует исключать увеличения уровня напряженности в Донбассе, так как РФ якобы намерена усилить конфликт в этом регионе, подключив к нему Крымский полуостров.