Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сергей Дроздов, командующий украинскими ВВС, отметил, что РФ собирается в ближайшем будущем «усилить конфликт» на территории Донбасса и перенести его в Крым.

Согласно его словам, Россия вряд ли решит организовать «масштабное наступление» на Украину, так как украинская армия и вооруженные силы ее партнеров не дадут этому случиться. Он добавил, что «намерения Москвы захватить Киев все еще остаются намерениями», так как их невозможно реализовать, пока киевские власти тесно сотрудничают с Североатлантическим альянсом.

Украинский военный также отметил, что ВСУ в настоящее время обладают достаточным количеством средств, чтобы эффективно противодействовать любому виду агрессии. Дроздов при этом заявил, что не следует исключать увеличения уровня напряженности в Донбассе, так как РФ якобы намерена усилить конфликт в этом регионе, подключив к нему Крымский полуостров.

Вам может понравиться

Депутат Госдумы Калашников оценил идею об отмене пенсионной реформы

Сергей Калашников, российский парламентарий, в рамках интервью с журналистами URA.RU отметил, что решение упростить досрочный выход на пенсию не является первым шагом к отмене пенсионной реформы. Согласно его словам, в

Австралийский журналист заявил, что США и Нидерланды сознательно пошли на аферу в деле MH17

Журналист из Австралии Джон Хелмер считает, что США и Нидерланды устроили подлог в деле о крушении малазийского Boeing-777. Хелмер указывает, что директор национальной разведки США не сообщал Нидерландам о том,
  • Анна
  • 18.07.2021
  • читать 1 минуту

Большинство россиян оказались не готовы отвести ребенка на вакцинацию от COVID-19

Аналитики интернет-ресурса SuperJob выяснили, что около 69% родителей в РФ пока что не собираются вакцинировать от SARS-CoV-2 своих детей. В рамках проведенного опроса специалисты также определили, что лишь 8% респондентов
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 июля – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 19 июля – облачно с прояснениями, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 июля – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 июля – пасмурно, до 27 °C | Королев: погода, 19 июля – переменная облачность, до 37 °C | Подольск: погода, 19 июля – небольшой дождь, до 28 °C | Армавир: погода, 19 июля – ясно, до 35 °C |