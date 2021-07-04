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Журналисты портала «Страна.ua» провели опрос среди киевлян, поинтересовавшись их отношением к русскому языку.

Идея о проведении опроса возникла после резкой критики украинских футболистов, отвечавших на вопросы прессы на русском языке. Во время опроса одна из горожанок отметила, что все говорят на том языке, на котором им комфортнее: кто-то использует русский, а кто-то – украинский. Некоторые опрошенные отметили, что критика игроков сборной являлась обычным «хайпом».

Ряд респондентов заявили, что отвечать нужно на русском языке, так как он «всем известен». Еще одна жительница Киева сообщила, что критикуют, как правило, те, кто не умеют нормально говорить ни по-русски, ни по-украински. Другие опрошенные заявили, что спокойно относятся к русскому, поэтому выступили против введения языкового барьера.

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